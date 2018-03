Rea Garvey - Neon

Seit dem Ende der Supergirls von Reamonn ist Rea Garvey nicht nur als Sänger bekannt, sondern auch dafür, sich bei der Castingshow „The Voice of Germany“ mafiaesk mit einem Stuhl zu drehen. Für sein viertes Solo-Album bewegt er sich aus der Komfortzone - wenn auch nur mit angezogener Handbremse.

An den Reglern saß zu diesem Zweck Abaz, der für HipHop-Künstler wie Azad und Haftbefehl produziert hat. Auf der ersten Single ist Rap-Veteran Kool Savas zu Gast. Macht Garvey jetzt Urban Pop? Zumindest darf sich „Neon“ mit einer kurzweiligeren Produktion als der Pop-Rock-Melange brüsten, die noch den Vorgänger „Prisma“ zeichnete. Gitarrenzerre sucht man vergeblich, und man findet stattdessen mal halbakustischen, dann elektronischen Stadion-Pop. Die besagte Single tastet sich am meisten in ungewohnte Gefilde vor und kanalisiert schamlos Justin Timberlake. Man höre „Is it Love?“ einmal neben „What Goes Around ...“ und achte auch auf das Gitarren-Sample und die Gesangsmelodie im Refrain.

"Neon" heißt das vierte Soloalbum von Rea Garvey. Der Sänger wurde 1973 in Irland geboren und war der Frontmann der 2010 aufgelösten Band Reamonn. (Olaf Heine / Universal Music)

Stimmlich könnte Rea auch ein R'n'B-Album problemlos tragen, auf „Neon“ stellt er viele Facetten seines eindringlichen Gesangs aus. Umso mehr wünscht man sich, die Experimentierfreude wäre konsequenter ausgelebt worden. Lyrisch ist der gebürtige Ire nie überkomplex, was mit Sicherheit mit seinem in erster Linie deutschsprachigen Zielpublikum zusammenhängt. Geschenkt, auch in einfacher Sprache lassen sich unpathetisch Gefühle auf den Punkt bringen, was Garvey aber nur vereinzelt gelingt. Stattdessen ist der Titel „SMS“ unangenehm konservativ: „You just want to be loved / Want to be in a normal life.“ So dichtet er einer weiblichen Figur die Sehnsucht nach einem bürgerlichen Beziehungsleben an.

Eine Nebenbeschäftigung als Lifestyle-Coach scheint Rea auch mit dem nachfolgenden „Never Giving Up“ anzustreben, und wenn er auf „God Ugly World“ davon erzählt, an der Ampel eine Person zu sehen, die bestimmt verzweifelt seine Nähe sucht, klingt das eher gruselig als romantisch. Immerhin beim Song „Home“ setzt sich der Wahlberliner mit seiner Beziehung zu seiner ehemaligen Heimat Irland auseinander. Dabei thematisiert er die Entfremdung von einem Ort, der mit Jugenderinnerungen verbunden ist und bietet hohes Nachfühl-Potenzial: „We used to dance til the morning light/ now we're just working for the shirt and tie.“ Die jugendliche Energie, die Rebellion ist verschwunden. Die reduziert sich in seiner Erinnerung allerdings auch darauf, dass man sang, bis die Stimmen nicht mehr konnten und tanzte, bis die Sonne aufging. Man kann leider nicht immer 17 bleiben.

Rea Garvey macht mit »Neon« eine Entwicklung, die in ihrer unbrisanten und vorsichtigen Umsetzung zwar nicht nur nach Anbiederung an den Zeitgeist klingt, aber auch dem nichtssagenden Pathos-Korsett, das ihn für allerlei Küchenradios qualifiziert, nicht entkommt.