Jan Ullrich ist am Freitag offenbar erneut festgenommen worden. (Archivbild) (dpa)

Ex-Radprofi Jan Ullrich kann nach seiner Festnahme wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf eine Escort-Dame die Polizei wieder verlassen. Die Voraussetzungen für eine Inhaftierung lägen nicht vor, teilten die Frankfurter Polizei und die Staatsanwaltschaft mit. Er werde im Laufe des Freitagnachmittags entlassen.

Ullrich war in Frankfurt am Main in den frühen Morgenstunden festgenommen worden. Der 44-Jährige soll in einem Hotel eine Prostituierte misshandelt haben. Die Polizei habe ihn daraufhin festgenommen, wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung.

Laut der "Bild"-Zeitung ermittelt sogar die Mordkommission, weil er die Frau gewürgt haben soll. Sie konnte sich aber befreien und sei schreiend aus dem Hotelzimmer gelaufen. Laut dem Polizeibericht musste das Opfer medizinisch versorgt werden. „Es soll zum Streit und zu einem körperlichen Angriff auf eine Frau gekommen sein. Hierbei soll der Beschuldigte sie gewürgt haben, bis ihr schwarz vor Augen wurde”, teilt die Staatsanwaltschaft gegenüber der "Bild" mit.

Der ehemalige Radprofi habe bei seiner Festnahme mutmaßlich unter Alkohol- sowie Drogeneinfluss gestanden und deswegen nicht gleich vernommen werden können, sagte eine Polizeisprecherin. Bei seiner Festnahme habe er auch Widerstand geleistet. Nachdem sich sein Zustand verbessert hatte, habe er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht.

Private Probleme

Am Donnerstag war Ullrich von Mallorca nach Frankfurt geflogen. Der "Bild" sagte er, er wolle eine Therapie beginnen. Erst vor wenigen Tagen hatte er öffentlich private Probleme eingeräumt: "Die Trennung von Sara und die Ferne zu meinen Kindern, die ich seit Ostern nicht gesehen und kaum gesprochen habe, haben mich sehr mitgenommen. Dadurch habe ich Sachen gemacht und genommen, die ich sehr bereue", hatte der Tour-de-France-Sieger von 1997 der "Bild"-Zeitung vom Montag gesagt.

Der ehemalige Radrennfahrer war vor einigen Tagen auf der Urlaubsinsel festgenommen worden, weil er auf das Grundstück seines Nachbarn Til Schweiger eingedrungen sein soll. Jan Ullrich ist der einzige Deutsche, der die Tour de France gewonnen hat - im Jahr 1997. Später geriet er wegen Dopingvorwürfen in die Schlagzeilen. (ech/jfj)

++ Der Artikel wurde um 17.04 aktualsiert. ++