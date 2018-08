Medienberichte

Ex-Radprofi Jan Ullrich offenbar festgenommen

Wie Medien berichten, wurde der ehemalige Radsportprofi Jan Ullrich am Freitagmorgen in Frankfurt festgenommen. Er soll eine Frau in einem Hotel misshandelt haben.