Christian Ehring blickt mit satirischer Schärfe aufs politische Geschehen Deutschlands. (NDR/Benjamin Hüllenkremer)

Er hat eine scharfe Zunge. Und keine Angst, heiße Themen in den Mund zu nehmen. Doch Christian Ehring ist nicht nur Moderator der beliebten NDR-Satirereihe „extra 3“. Auch allein auf weiter Flur, weiß er, wie man den Zeitgeist kritisch unter die Lupe nimmt. Den Beweis tritt er nun im Ersten mit der spät ausgestrahlten Sommersendung „Christian Ehring live!“ an. Darin überträgt der Sender sein Bühnen-Soloprogramm „Keine weiteren Fragen“. Was natürlich ein bisschen geschwindelt ist. Selbstverständlich wirft der kritische Geist mit seinem sehr persönlichen, sehr hintergründigen, schwarzhumorigen und politisch scharfen Kommentar weitere Fragen auf. Und er regt zum Nachdenken an - öffentlich-rechtliches Info-Bildungsprogramm vom Feinsten!