Beauty & The Nerd - Do. 04.06. - ProSieben: 20.15 Uhr „Beauty & The Nerd“

Extreme sollen sich anziehen

Andreas Schoettl

Klischee-TV pur: Schöne Frauen und beim Küssen völlig unerfahrene „Nerd“-Männer sollen im Wettstreit um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro irgendwie zusammenfinden.