„Promi Shopping Queen“

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

„Extremes Mobbing“: Ex-GNTM-Kandidatin Lijana schüttet ihr Herz aus

teleschau

An Lijana Kaggwa schieden sich in der letzten Staffel von „Germany's next Topmodel“ die Geister. Wie heftig das Model während ihrer Teilnahme in den sozialen Medien und im Privatleben attackiert wurde, machte sie nun mit erschütternden Schilderungen bei „Promi Shopping Queen“ klar.