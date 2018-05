Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

F1 2018: Codemasters bringt offizielles Spiel zur laufenden Formel-1-Saison

teleschau - der mediendienst

In der Realität ist Formel-1-Saison bereits in vollem Gange, ab August wird sie auch auf PC, PS4 und Xbox One eröffnet: Dann bringen die Racing-Profis von Codemasters „F1 2018“.