Er ist am kommenden Montag der letzte in der Reihe, dann machen auch die Talkshows Sommerpause: "Hart-aber-fair"-Moderator Frank Plasberg. (Horst Galuschka/dpa)

Mit den Worten „Das Ganze eine Rederei“ charakterisierte Dietmar Schönherr vor 46 Jahren das neue TV-Format Talkshow. Längst sind telegene Diskussionen, die viel mit (Selbst-)Inszenierung und anderen Stegreif-Spielformen verbindet, hierzulande epidemisch geworden, oft überdies länglich, ja lässlich. „Ich rede, also bin ich“ darf als Grundsatz unserer dauererregten Mediengesellschaft gelten.

Umso wohltuender, dass Fernsehtalkshows ebenso Sommerpause machen wie hiesige Theater. Noch einmal lädt am Montag Frank Plasberg in der ARD zum vorgeblich harten, aber fairen Plausch – dann schweigen Maischberger, Illner, Will und Konsorten bis Mitte August. Das eröffnet auch den Zuschauern die Möglichkeit zur Regeneration – wie auch zur Sondierung von nachhaltigen Alternativen zu Krakeel-und-Krawall-Disputen, die nur bedingt der Meinungsbildung zuträglich sind.

Talkshows bilden die Vielstimmigkeit unserer Gesellschaft ab. Das schließt die Teilhabe der AfD, deren Bühnenpräsenz für Zank sorgt, zwingend ein. Demokratie und Publikum halten auch das aus. Sofern es Sendepausen gibt, in denen schweigende Rekreation Gold sein darf.