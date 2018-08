Im Elbtunnel in Hamburg ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. (dpa)

Bei einem Zusammenstoß von vier Lastwagen im Elbtunnel in Hamburg ist am Dienstagmorgen ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Er sei seinen schweren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher. Vier weitere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde ein Mensch eingeklemmt und eine Person aus einem Fahrzeugwrack herausgeschnitten und wiederbelebt.

Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Röhre eins in Richtung Norden. In der Fahrtrichtung Flensburg/Kiel sei zurzeit nur die Röhre zwei befahrbar. Es habe sich ein Stau von zehn Kilometer Länge gebildet, hieß es von der Verkehrsleitzentrale. Richtung Süden waren wie üblich zwei Röhren frei. (dpa)

++ Diese Meldung wurde um 12.34 Uhr aktualisiert. ++