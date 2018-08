Tunnelblick: Wer die PC-Version von "Fallout 76" pünktlich zur Veröffentlichung am 14. November spielen will, muss über Bethesda.net kaufen. Die gängige Vertriebs-Plattform Steam lässt der Hersteller zunächst außen vor, um sich hundert Prozent des Umsatzes zu sichern. (Bethesda)

Origin, Uplay, Battle.net, GOG & Co.: Fast jeder namhafte Spiele-Hersteller versucht mittlerweile, eine eigene Vertriebs-Plattform zu etablieren, um sich auf diese Weise Unabhängigkeit vom digitalen Distributions-Platzhirsch Steam zu erkämpfen. Immerhin verlangt die virtuelle Verkaufs-Plattform von „Half-Life“-Erfinder Valve fast ein Drittel des digitalen Produkt-Umsatzes für sich - eine Summe, die viele Hersteller gerne einbehalten würden, um zum Beispiel das Risiko für andere Spiele-Produktionen abzufedern.

Jetzt versucht sich auch Rollenspiel-Experte Bethesda immer hartnäckiger an der Etablierung seines eigenen Steam-Nebenbuhlers: So hat das Unternehmen gerade angekündigt, „Fallout 76“ als ersten Teil der futuristischen RPG-Reihe nicht über Steam zu verkaufen. Stattdessen will man die PC-Fassung des postapokalyptischen Multiplayer- und Survival-Rollenspiels zumindest anfangs nur über den firmeneigenen Client „Bethesda.net“ anbieten.

Für PC-Gamer bedeutet das, dass sie zur Veröffentlichung von „Fallout 76“ im November ein weiteres User-Profil anlegen und noch ein Launcher-Programm installieren müssen, sofern sie noch kein Bethesda.net-Konto besitzen. So mancher Gamer dürfte Bethesdas Entscheidung vermutlich mit anfänglicher Kauf-Verweigerung abstrafen, denn das zunehmende Dickicht aus verschiedenen Profilen, Konten und Launch-Clients erfreut sich wachsender Unbeliebtheit.

Konsolen-Spieler indes brauchen solche Probleme nur wenig zu kümmern: Sie beziehen die digitale Version ihrer Wunsch-Software ohnehin ausschließlich aus dem Online-Store des jeweiligen Plattform-Betreibers.