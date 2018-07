Ist auf Zusammenspiel und "Spieler gegen Spieler"-Partien über das Netz ausgelegt: "Fallout 76". (Bethesda)

Viel Kritik bei alteingesessenen Serien-Fans musste sich Bethesda für seine Pläne mit „Fallout 76“ gefallen lassen: Anders als bisherige „Fallout“-Spiele ist das für den 14. November angekündigte Spin-Off vor allem ein Massive-Multiplayer-Online-Spiel, bei dem Singleplayer überwiegend in die Röhre schauen. Laut Entwicklungs-Chef Todd Howard lassen sich die Abenteuer in der Welt um den „Vault 76“ auch alleine bestreiten, aber einen Singleplayer-Modus im eigentlichen Sinne bietet das Spiel nicht: Wer hier auf Abenteuer im Wasteland erleben will, muss ständig online sein - auch die Anwesenheit anderer Spieler lässt sich nicht vermeiden, denn allem Anschein nach bilden sie das einzige existente Öko-System. Wer zum Beispiel Waren kaufen oder verkaufen möchte, ist auf den Handel mit anderen Spielern angewiesen.

Trotzdem scheint zumindest die Aussicht darauf zu bestehen, dass man im postapokalyptischen West Virginia auch alleine auf Streifzug gehen kann - und zwar durch die Einrichtung entsprechender Privat-Server. Laut Howard gehört der Aufbau solcher Server zu den langfristigen Plänen für den Titel, aber die dürften naturgemäß auf die PC-Fassung des Survival-Rollenspiels beschränkt sein. Außerdem wird das Feature nicht zum Start des Produkts zur Verfügung stehen, sondern muss erst allmählich von der Community selbst in Gang gebracht werden. Derartige Server wären natürlich eine perfekte Spielwiese für Modder, die sich früher oder später auf jedes Bethesda-Spiel stürzen. Wie der Ingame-Handel ohne andere Gamer funktionieren könnte, hat Howard nicht erklärt, aber der Aufbau von Koop-Servern für kleine Spieler-Gruppen scheint ebenfalls möglich zu sein.

Eine gute Nachricht für Einsteiger: Charaktere bis Stufe 5 sind Howard zufolge unsterblich. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass unerfahrene Vault-Bewohner direkt nach Betreten der Oberfläche zu Schlachtvieh für Camper werden - also Spieler, die anderen auflauern, um mit ihrer Hilfe Objekte und vor allem Erfahrungspunkt zu gewinnen.