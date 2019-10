Markus Lanz' Talkshow im Zweiten startete am Dienstagabend mit einer gehörigen Panne. (ZDF / Markus Hertrich)

Wer am Dienstagabend Markus Lanz' Talkshow im ZDF einschaltete, konnte sich nur wundern. Schließlich saßen in der Runde dieselben Gäste wie schon vergangene Woche - etwa Schauspieler Ottfried Fischer und der ehemalige „Spiegel“-Chef Klaus Brinkbäumer. Dabei waren für die Sendung am 30.10. doch eigentlich Thüringens SPD-Spitzenkandidat Wolfgang Tiefensee, der Astrophysiker Harald Lesch sowie die Journalisten Markus Feldenkirchen und Kristina Dunz geladen. Die peinliche Panne: Das Zweite hatte einfach die falsche Sendung eingespielt.

Das Publikum bemerkte den Fauxpas schnell - und wies das ZDF eifrig in den sozialen Netzwerken darauf hin. Nach etwa zweieinhalb Minuten blendete der Sender eine Störgrafik mit den Worten „Störung: Gleich geht's weiter“ ein. Kurz darauf begann die richtige Lanz-Ausgabe. Die erzielte nach dem Holperstart dann noch ordentliche Quoten: 1,23 Millionen Zuschauer sahen die Sendung im Schnitt - das entspracht etwa 13,5 Prozent Marktanteil.