Ende gut, alles gut? Peer (Dirk Borchardt, links), Nora (Tanja Wedhorn, zweite von links), Kai (Lukas Zumbrock, dritter von links), Mandy (Morgane Ferru, vierte von links), Roswitha (Petra Kelling), Jan Claasen (Thomas Schimanski, zweiter von rechts) und Kubatsky (Michael Kind) freuen sich über die neue Erdenbürgerin. (ARD Degeto / Boris Laewen)

So schnell kann's gehen: Einmal nicht richtig aufgepasst und schon verursacht Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) mit ihrem verschütteten Morgenkaffee einen Stromausfall in der ganzen Praxis. Doch es ist nicht die einzige Sorge, mit der sich die Ärztin ohne Doktortitel und ihr Kollege (Benjamin Grüter) in der dritten neuen Folge der ARD-Reihe „Praxis mit Meerblick - Hart an Wind“ herumschlagen müssen. Tatsächlich ist der technische Ausfall sogar schnell behoben, was man von Noras beruflichen wie auch privaten Belastungen nicht gerade behaupten kann.

Noch immer leidet die Rügenerin sichtlich unter dem erneuten Liebes-Aus. Beruflich hat sie indes gleich mehrere „Sorgenkinder“ zu betreuen: Der Kite-Surfer Ben Kralmann (Justus Johannsen) ließ sich nach einem handfesten Streit mit seinem Bruder Tobias (Mats Kampen) zu einem riskanten Manöver auf stürmischer See hinreißen. Kurz darauf findet sich der junge Mann im Krankenhaus wieder, wo schon bald ein Aneurysma im Kopf festgestellt wird. Als er sich partout nicht operieren lassen will, scheint eine Aussprache mit Tobias die einzige Chance zu sein. Kann Nora den Streit rechtzeitig schlichten?

Gleich zu Beginn des Films werden Nora Kaminski (Tanja Wedhorn), ihr Kollege Lars Hinrichs (Bo Hansen, rcehts) und ein weiterer Sanitäter (Wolfgang Stadler) an den Strand gerufen. (ARD Degeto / Boris Laewen)

Spannung im Inselparadies

Familiäre Probleme vermutet Nora auch bei der Teenagerin Sarah (Jule Hermann). Diese kam wegen einer simplen Sportbefreiung in die Praxis, doch bei einer Routineuntersuchung entdeckt Nora eine merkwürdige Verletzung am Arm. Als Sarahs Blutwerte sich massiv verschlechtern, schwant der Medizinerin Böses. Zuletzt gibt sich Nora die Schuld an dem Zusammenbruch einer Patientin (Swetlana Schönfeld), die sie nicht rechtzeitig in die Klinik geschickt hat. Wie gut, dass immerhin Kais schwangere Freundin Mandy (Morgane Ferru) letztlich für ein Happy End sorgt ...

Nora (Tanja Wedhorn) macht sich große Sorgen um Ben Kralmann (Justus Johannsen). Kann sie den Patienten zu einer lebensrettenden Operation überreden? (ARD Degeto / Boris Laewen)

Es wird also wieder spannend in der vorerst letzten neuen Folge von „Praxis mit Meerblick“. Der Film unter der Regie von Gunnar Fuß gefällt erneut durch seine sympathische Hauptdarstellerin und ein traumhaftes Inselambiente, welches den düsteren Corona-Frühling zumindest ein Stück weit erleuchtet.