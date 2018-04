Die Autorin und Journalistin Sarah Fischer reist gern und viel - auch um ihre kulturellen Wurzeln wiederzufinden. (BR / Moritz Kipphardt)

In einer Gesellschaft, in der immer mehr Eltern immer später Kinder bekommen, das vermeintliche Familien-Idyll mit eigenem Nachwuchs aber glorifizieren, musste Sarah Fischer anecken: Die erfolgreiche Autorin, Vortragsreferentin und Reise-Journalistin schrieb sich mit „Die Mutterglück-Lüge“ Frust von der Seele. Natürlich liebt sie ihre eigene junge Tochter. Doch die Ansprüche, die Sarah Fischer mit der Mutter-Rolle auf sich zukommen sah, überfordern und enttäuschen sie. Ihr früheres, selbstbestimmtes Leben ist dahin. Wie die Filmemacherin Angelika Lizius in ihrem „Lebenslinien“-Porträt im BR-Fernsehen herausarbeitet, liegt der Schlüssel zu dem Rollenkonflikt in Sarah Fischers eigener Kindheit: Sie wurde einst zur Adoption freigegeben. Lange Jahre hat sich die viel reisende Autorin auf eine Suche gemacht - nach ihren kulturellen Wurzeln in Asien.