Im Fürstenhof finden sich zum 75. Geburtstag von Werner Saalfeld (Mitte) alte Weggefährten, Freunde und die Familie ein. Unter anderem sind Robert (Lorenzo Patané), Alexander (Gregory B. Waldis), Sandra (Sarah Stork), Moritz (Daniel Fünffrock), William (Alexander Milz) und Konstantin (Moritz Tittel) (von links) bei den Feierlichkeiten dabei. (ARD/Christof Arnold)

Großes Familientreffen am Fürstenhof: Für die 3.000. Folge besuchen zahlreiche ehemalige Mitglieder des „Sturm der Liebe“-Casts (Montag bis Freitag, 15.10 Uhr, ARD) die Serie. Das Jubiläum wird auch vor der Kamera kräftig gefeiert, in Form von Werner Saalfelds (Dirk Galuba) 75. Geburtstag und ist voraussichtlich am Donnerstag, 20. September, zu sehen.

Nun werden Schauspieler, die in der Vergangenheit eine tragende Rolle gespielt haben, wie zum Beispiel Gregory B. Waldis, Sarah Stork, Daniel Fünffrock, Moritz Tittel, Alexander Milz, Lucy Scherer und Birte Wentzek dem Fürstenhof einen erneuten Besuch abstatten. „3.000 Folgen sind schon eine Hausnummer, eine großartige Leistung des gesamten Teams“, schwärmt Galuba. Er ist seit der ersten Folge im Jahr 2005 ein Teil des Casts.

Antje Hagen, Sepp Schauer, Dieter Bach, Larissa Marolt, Sebastian Fischer, Uta Kargel, Paulina Hobratschk, Lorenzo Patané, Dirk Galuba, Melanie Wiegmann und Joachim Lätsch (von links) feiern gemeinsam die 3.000. Folge "Sturm der Liebe" (Montag bis Freitag, 15.10 Uhr, ARD). (Bild: ARD/Christof Arnold)

Das nun bei der 3.000. Folge ausgerechnet Werners Geburtstag im Fokus stehe, das ehre ihn besonders, erklärt der 77-Jährige. Am meisten habe er sich aber gefreut, alle wiederzusehen. „Es hat sich fast wie eine echte Familienfeier angefühlt. Die Stimmung war gelöst, und wir haben die gemeinsamen Drehtage sehr genossen.“