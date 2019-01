Die Griffins stehen im Mittelpunkt von "Family Guy" - und sind sicher keine Familie wie jede andere (von links): Tochter Meg, Hund Brian, Papa Peter, Mama Lois, Baby Stewie und der älteste Sohn Chris. (ProSieben / 2015-2016 Fox and its related entities)

Die Macher der animierten US-Comedyserie „Family Guy“ sind bekannt dafür, aktuelle gesellschaftliche, kulturelle und politische Schwerpunktthemen zu identifizieren und zu persiflieren. In der aktuellen Episode, die am vergangenen Sonntag in Amerika ausgestrahlt wurde, gingen die Verantwortlichen hinter der Kultserie allerdings einen Schritt weiter als sonst und ließen Selbstkritik walten. So sagt Hauptfigur Peter Griffin gegenüber der Cartoon-Version von Präsident Trump in einem Meta-Moment, dass sich in „Family Guy“ ab sofort keine Witze zulasten Homosexueller mehr finden werden.

Wie der „Hollywood Reporter“ berichtet, bestätigten die ausführenden Produzenten Alec Sulkin und Rich Appel gegenüber der Website „TV Line“ den durchaus revolutionären Schritt und betonten, dass sie damit die gegenwärtige, veränderte gesellschaftliche Lage stärker reflektieren wollen. So gäbe es laut Sulkin einige Dinge, bei denen sie es zwar damals okay fanden, sich darüber lustig zu machen - heutzutage seien diese Äußerungen allerdings nicht mehr akzeptabel, das habe man mittlerweile verstanden.

Baby Stewie musste im Laufe der bislang 17 Staffeln von "Family Guy" immer wieder Schwulenwitze über sich ergehen lassen. (ProSieben / 2016-2017 Fox and its related entities)

Appel pflichtete seinem Kollegen bei, indem er sagte: „Wenn eine Show im wahrsten Wortsinne seit 20 Jahren auf Sendung ist, verändert sich auch die Kultur.“ Es gehe allerdings nicht darum, dass die Macher nun das Gefühl hätte, man würde ihnen den Mund verbieten. Vielmehr habe man sich selbst verändert, wie Appel hervorhebt: „Das Klima ist anders, die Kultur ist anders und auch unsere Ansichten sind anders. Sie wurden von der Realität um uns herum geformt. Deshalb glaube ich, dass sich auch die Serie in vielen Belangen wandeln und weiterentwickeln muss.“

Die Kult-Comedy aus dem Hause Fox wurde von Seth MacFarlane („Ted“) erfunden und feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Derzeit läuft das Format bereits in der 17. Staffel. Im Laufe der Zeit ist insbesondere der Charakter von Baby Stewie im Zuge eines wiederkehrenden Gags immer wieder zur Zielscheibe von Schwulenwitzen geworden.