Motto "Kult kennt keine Quote"

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Fans demonstrieren für Erhalt der "Lindenstraße"

Der Westdeutsche Rundfunk will die seit 1985 laufende TV-Serie "Lindenstraße" 2020 einstellen. Dagegen haben am Samstag in Köln rund 200 Fans demonstriert.