Till Lindemann liebt es, zu provozieren. Das gelang ihm selten so gut wie mit seinem neuen Song "Mathematik". (Getty Images / Hannelore Foerster)

Hoffentlich läuft das demnächst mit dem neuen Rammstein-Material etwas besser: Völlig unerwartet hat Till Lindemann zusammen mit dem Rapper Haftbefehl einen neuen Song veröffentlicht, und ein beachtlicher Teil der Fans reagiert mit Entsetzen. Worum es in der derben Provokations-Nummer „Mathematik“ geht: Till Lindemann besingt zu schweren Beats und mit klaren Worten die vermeintliche Nutzlosigkeit von Addition, Subtraktion und Wurzelrechnung.

Im Refrain etwa heißt es „Fick fick fick, fick sie richtig / Fick fick fick Mathematik“ und „Algebra ist gar nicht wichtig“. In dem Video zu „Mathematik“ tritt Lindemann außerdem als eine Prostiutierte im Schulmädchenkostüm auf, die sich selbst „Algebra“ nennt.

Till Lindemann wird mit Rammstein in Kürze ein neues Album veröffentlichen. Nach letztem Stand soll das noch unbetitelte Werk ("wahrscheinlich") im April erscheinen. (Universal)

„Der schlechteste Song von Herrn Lindemann, der jemals veröffentlicht wurde“

Ob es nun an der „Botschaft“ oder an der Musik liegt - bei einem Großteil der Fans kommt Lindemanns Mathe-Schmählied gar nicht gut an. „Das ist der schlechteste Song von Herrn Lindemann, der jemals veröffentlicht wurde“, lautet ein Kommentar bei Facebook. In einem anderen erklärt ein englischsprachiger Fan: „I really really REALLY hope the new Rammstein album is nothing like this.“ Daneben gibt es aber auch wohlwollendere Reaktionen, die „Mathematik“ als gelungenen Scherz verstehen - ein User etwa kommentiert, mit einem Augenzwinkern sei das ein „geiler Song“.

Trägt bei Till Lindemanns großer "Mathematik"-Provokation auch seinen Teil bei: der Rapper Haftbefehl. (Robert Wunsch)

Das neue Rammstein-Album befindet sich derweil offenbar in den letzten Zügen der Produktion. Gitarrist Richard Kruspe erklärte erst kürzlich in einem Interview mit „Heavy Consequence“, dass das noch unbetitelte neue Werk „wahrscheinlich“ im April 2019 veröffentlicht wird.