Ist dank des mobilen Zusatznutzens noch immer erfolgreich: die Switch. Bisher hat Nintendo 34,7 Millionen Einheiten von der flexiblen Konsole verkauft. (Nintendo)

Mit seiner Hybrid-Konsole Switch hat Nintendo zwar einen Überraschungs-Hit gelandet, doch ob man die sensationell erfolgreiche Wii (über hundert Millionen Einheiten) noch erreichen kann, muss sich erst zeigen. Gerade hat der Hersteller bekanntgegeben, von dem wahlweise stationären oder mobilen Daddel-Gerät immerhin 34,7 Millionen Exemplare verkauft zu haben - und das in nur knapp über zwei Jahren. Bedenkt man, dass die Hardware noch immer unter einer fast schon chronischen Spiele-Unterversorgung leidet, ist das beachtlich. Die erfolgreichsten Titel für das System sind nach wie vor „Mario Kart 8 Deluxe“ (16,7 Millionen Verkäufe weltweit) und „Super Mario Odyssey“ (14,4 Millionen), auf Platz 3 liegt inzwischen „Super Smash Bros. Ultimate“ mit 13,8 Millionen verkauften Einheiten. Dahinter kommen „Zelda: Breath of the Wild“ (12,8 Millionen) sowie „Pokémon: Let's Go, Pikachu!“ sowie „Let's Go, Evoli!“ mit insgesamt 10,6 Millionen Exemplaren.

Der nächste größere Switch-Titel wird „Mario Maker 2“, mit dem kreative Jump'n'Run-Spieler ab 28. Juni wieder eigene Hüpf-Levels konstruieren dürfen. Ebenfalls auf dem Release-Fahrplan für 2019 steht laut Nintendo das Remake des Game-Boy-Klassikers „The Legend of Zelda: Link's Awakening“. Die Gerüchte über ein neues und verbessertes Switch-Modell, das noch während der nächsten Monate erscheinen könnte, scheinen sich allerdings nicht zu bestätigen: Nintendo zufolge will man auf der Spiele-Messe E3 im Juni keine neue Hardware vorstellen.

Eine von zwei großen Switch-Veröffentlichungen, die für dieses Jahr noch mindestens anstehen: "Mario Maker 2". Der erste Teil erschien für WiiU und 3DS. (Nintendo)

Für das noch laufende Geschäftsjahr hat sich der Publisher trotzdem ein ehrgeiziges Ziel gesteckt: Bis März 2020 sollen weitere 18 Millionen Switch-Konsolen verkauft werden. Maßgeblich helfen könnte dabei eine gerade erst angekündigte Partnerschaft mit dem Internet- und Games-Giganten Tencent: Der soll Nintendo dabei unterstützen, sein Gerät bald auch in China zu vermarkten.