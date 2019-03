Rund 18 Milliarden Euro geben deutsche Gartenliebhaber für frisches Grün aus den Garten-Centern oder Baumarktketten aus. (ZDF/Bernd Obermann)

Rund 18 Milliarden Euro geben die Deutschen pro Jahr dafür aus, dass es in ihren Gärten, Lauben-Kolonien oder in „Balkonien“ schön aussieht. Der Großteil des Geldes, das für Pflanzen, Zubehör und Gartenmöbel ausgegeben wird, wandert in Garten-Center und in die einschlägigen Abteilungen der Baumarkt-Ketten. Trotzdem hält sich die Liebe zu alteingesessenen Betrieben vor Ort im Konkurrenzkampf wacker: Kleine Gärtnereien punkten bei den Sympathiewerten, mit den Preisen der Ketten können sie oft natürlich nicht mithalten. Die Dokumentation „ZDFzeit: Obi, Dehner & Co.“ nimmt die Geschäftspraktiken der grünen Branche unter die Lupe, vergleicht die angebotene Qualität und testet zum Teil heftig beworbene Produkte wie angeblich unverzichtbare Heckenscheren und Sitzmöbel in der Praxis. Herauskommen zum Teil überraschende Ergebnisse.