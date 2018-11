Feine Sahne Fischfilet spielen im kommenden Sommer zwei Open-Air-Konzerte in Dresden und Berlin. (Basitan Bochinski)

Sie sind die Band der Stunde - zumindest steht keine andere deutsche Gruppe momentan derart im Interesse der Öffentlichkeit wie Feine Sahne Fischfilet. Jetzt kündigen die Punkrocker aus Mecklenburg-Vorpommern für das kommende Jahr zwei große Open-Air-Konzerte an: Am 6. Juli spielen sie in Dresden, am 20. Juli in Berlin. Der Vorverkauf für beide Shows (Motto: „Es geht los heute Nacht“) startet bereits am Mittwoch, 28. November.

Außerdem zeigt der Sender 3sat am kommenden Samstag, 1. Dezember, 23.30 Uhr, das umstrittene Dessau-Konzert der Band vom 6. November. Die Show hatte ursprünglich im Bauhaus Dessau stattfinden sollen, wurde von der Bauhaus-Stiftung allerdings abgesagt. Begründet wurde dieser Schritt mit der Mobilmachung rechter Gruppierungen gegen den Auftritt der linken Punkband. Man wolle rechten Gruppen keine Plattform bieten, so das Bauhaus. Daraufhin wurde Kritik laut, die Institution knicke vor Rechtsradikalen ein. Als Ausweichort wurde schließlich die Alte Brauerei in Dessau gefunden.

Beim "Wir sind mehr"-Konzert in Chemnitz standen Feine Sahne Fischfilet neben den Toten Hosen (Bild) auf der Bühne. (Matthias Rietschel / Getty Images)

Feine Sahne Fischfilet wurden bundesweit bekannt, als sie Anfang September in Chemnitz bei dem Open-Air-Konzert „Wir sind mehr“ auftraten. Nachdem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Konzert via Facebook beworben hatte, wurde Kritik von verschiedenen Parteien und Medien laut. Der Band um Sänger Jan „Monchi“ Gorkow wird eine linksradikale und staatsfeindliche Haltung vorgeworfen.