Wonach schmeckt das nur? Achim stellt seine Ehefrau Marlies auf die Geschmacksprobe. (MG RTL D / Bernd-Michael Maurer)

Eigentlich müsste man für dieses späte Feierabendvergnügen gar nicht mehr unbedingt das Fernsehgerät einschalten. Warum sollte man sich nicht den originellen Quiz-Prüfungen, die in den sieben neuen Folgen der pfiffigen VOX-Reihe „Beat the Box“ vorgestellt werden, einfach mal selbst im Freundes-, Verwandten- oder Nachbarschaftskreis stellen? Erneut geht es in der Unterhaltungsreihe darum, einen Spielabend der etwas ungewöhnlicheren Sorte zu durchleben. In der titelgebenden Spiel-„Box“ befinden sich Alltagsprüfungen, die es in sich haben - etwa die Aufgabe, mit verbunden Augen und nur mit der eigenen Zunge Zutaten aus angerichteten Speisen herauszuschmecken.

Andere „Beat the Box“-Disziplinen, denen sich bei VOX zum Auftakt das rheinische Seniorenpaar Marlies und Achim, die Schwestern Hanka Rackwitz (bekannt aus dem RTL-„Dschungelcamp“) und Antje, Hubert und Matthias aus Franken und die „Freundinnen“ Evelyn, Klaudija und Saranda meistern müssen, klingen ebenfalls vertraut: etwa Eischnee-Schlagen um die Wette!

In der VOX-Spiele-"Box" warten neue Herausforderungen auf die einstige "Dschungelkämpferin" Hanka Rackwitz (rechts) und ihre Schwester Antje König. (MG RTL D / Stefanie Schumacher)

Jeweils dienstags, um 22.15 Uhr, zeigt der Sender ab sofort insgesamt sieben neue Folgen.