In "Dietland" verfasst Plum Kettle (Joy Nash, links) die Kolumne von Kitty Montgomery (Julianna Margulies). (2018 AMC Networks Inc.)

Vieles ist in den letzten Jahren in Sachen Feminismus in Bewegung gekommen: Die Frage nach Gleichberechtigung erreichte durch die MeToo-Debatte und den Popfeminismus à la Beyoncé auch den Unterhaltungs-Mainstream. Zahlreiche Serien und Filme warteten mit starken weiblichen Figuren auf. Amazon geht mit seiner neuen Eigenproduktion „Dietland“ nun noch einen Schritt weiter: In der Dark-Comedy-Serie geht es um nichts Geringeres als „patriarchalische Strukturen, Frauenfeindlichkeit, Rape Culture und unrealistische Schönheitsideale“. So offensiv feministisch gab sich eine Streamingserie bislang kaum.

Die Produktion, die auf den gleichnamigen Roman von Sarai Walker basiert, handelt von Plum Kettle (Joy Nash) - einer Ghostwriterin, die in einem angesagten Modemagazin die Kolumne von Kitty Montgomery (Julianna Margulies) verfasst. Während letztere, schlank und schön, dem propagierten Magazin-Ideal entspricht, besitzt Plum ein paar Kilo mehr auf den Hüften - und kämpft gehörig mit ihrem Selbstbewusstsein.

Julianna Margulies spielt eine der Hauptrollen in "Dietland". (Andreas Rentz/Getty Images)

Sich selbst zu akzeptieren und den herrschenden Schönheitsvorstellungen eine Absage zu erteilen - gar nicht so leicht, wenn frau von lauter perfekt erscheinenden Kolleginnen umgeben ist. Dass diese ebenfalls oft nur nach außen so scheinen und in Wirklichkeit darunter leiden, sich immerzu in vorgegebenen Bahnen zu bewegen, ist eine der vielen Erkenntnisse, die Plum auf ihrem Weg gewinnt.

Wie lebt es sich als Frau in einem Patriarchat, das vorgibt, keines mehr zu sein? Dieser Frage widmet sich die Serie, deren erste Staffel ab 5.6. auf Amazon Prime Video verfügbar ist.