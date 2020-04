Auf Tour: Inka Bause führt durch sechs neue Folgen des "Bauer sucht Frau"-Weltablegers. (TVNOW / Benno Kraehahn)

Eigentlich waren die Deutschen ja so lange stolz, „Reiseweltmeister“ zu sein. Zuletzt blieb vielen Abenteuerlustigen und Neugierigen lediglich ihr Fernweh - und das Fernsehen als Fenster zur weiten Welt. Die Lust, einmal einem Pferde-Trainer für Indianer-Reiten in Ungarn, einem Imker in Neuseeland oder einem Selbstversorger-Farmer in Namibia bei der Arbeit über die Schulter zu sehen, dürfte ein wichtiger Anreiz für das Einschalten bei den sechs neuen Folgen von „Bauer sucht Frau international“ sein.

Inka Bause führt - nach dem erfolgreichen Einstand der „Bauer sucht Frau“-Ablegerreihe, die 2019 im Schnitt über vier Millionen Zuschauer anlockte - nun durch die zweite Staffel. Dabei lernt man unter anderem mit der 38-jährigen Vivien eine resolute australische Geflügel-Bäuerin sowie mit dem 42-jährigen Ashok einen Kokosplantagen-Besitzer aus dem indischen Goa kennen. Und wer weiß: Vielleicht lockt ja nicht nur das Fernweh, sondern auch das spontane Interesse, sich grenzüberschreitend zu verlieben?