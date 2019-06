Faszinierende Festival-Stimmung: 3sat berichtet am Samstagabend bis nach Mitternacht von "Rock am Ring". (ZDF / Jochen Melchior)

„Rock am Ring“ auf dem Nürburgring in der Eifel ist das größte Festival Deutschlands. In diesem Jahr findet es von Freitag, 7. Juni, bis Sonntag, 9. Juni, bereits zum 34. Mal statt. Mit erneut rund 75.000 Zuschauern gilt die Rockause auch schon wieder als ausverkauft.

Für Rock-Fans, die keine Karte mehr ergattern konnten oder denen Festival-Wahnsinn im Zelt bei kalten Ravioli aus der Dose womöglich zu anstrengend ist, bietet 3sat am Samstagabend, 8. Juni, 20.15 Uhr, ein wirkliches Highlight. Der Sender berichtet live von „Rock am Ring“. Die Moderatoren sind Vivian Perkovic und Rainer Maria Jilg.

Zwischen den Festival-Auftritten von unter anderem Foals und SDP berichten Rainer Maria Jilg und Vivian Perkovic von "Rock am Ring". (ZDF / BR, Julia Müller)

Zu sehen und bestätigt während der vierstündigen Sendung bis 0.15 Uhr nach Mitternacht sind unter anderem die Festival-Auftritte von Bring Me The Horizon, den US-Rockern Alice in Chains, den Berlinern SDP und der britischen Indie-Band Foals.

Mit den Übertragungen des Festivals erzielt 3sat immer wieder erstaunliche Quoten. Im vergangenen Jahr brachten die Bilder von „Rock am Ring“ 2,5 Prozent Marktanteil beim „jungen Publikum“ der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. Dieser Wert mag womöglich gering erscheinen, entspricht jedoch etwa dem Dreifachen des normalen Senderschnitts.