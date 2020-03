Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden an der ICE-Trasse nahe der Teißtal-Brücke Schienenschrauben auf einer Länge von 80 Metern entfernt. Ein mutmaßlicher Täter wurde nun gefasst. (Andreas Arnold/dpa)

Im Fall des Sabotageaktes auf die ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Köln hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 51 Jahre alten Deutschen, wie die hessische Polizei entsprechende Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" bestätigte. Der Mann soll in der Nacht zum Samstag in der Nähe von Köln von Spezialkräften der NRW-Polizei überwunden worden sein. Auf seine Spur habe ein Bekennerschreiben geführt, das unter anderem an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gerichtet worden sei. Die Polizei kündigte weitere Details an. (dpa)