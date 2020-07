Recherche ist aller Anfang: Bob (Dwayne Johnson, rechts) und Calvin (Kevin Hart) arbeiten an einer heiklen Mission. (TVNOW / Warner Bros. Entertainment Inc.)

An US-amerikanischen Action-Komödien lässt sich der Zustand Hollywoods meist gut ablesen. Ob es nun jedoch ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, wenn ein Agenten-Klamauk derart starbesetzt daherkommt wie „Central Intelligence - Zwei Buddies gegen die CIA“ - darüber lässt sich vortrefflich streiten. Dwayne „The Rock“ Johnson und Kevin Hart, das Dreamteam aus „Jumanji: Willkommen im Dschungel“ (2017), durfte hier im Jahr 2016 erstmals als Duo infernale auf der Leinwand agieren. RTL zeigt die Buddy-Spion-Geschichte von Comedy-Experte Rawson Marshall Thurber („Wir sind die Millers“) nun in einer Wiederholung.

Die Geschichte um Terroristen, Codes und Raketen ist natürlich völlig hanebüchen. Im Zentrum steht die im Komödiengeschäft altbewährte Buddy-Story zwischen zwei völlig verschiedenen Kumpels. Der eine ein starkes und unbedarftes Riesenbaby, der andere ein fahriges Nervenbündel: Das funktioniert seit Jahrzehnten zuverlässig.

Dwayne Johnson (rechts) und Kevin Hart sind sich für keine Albernheit zu schade. (TVNOW / Warner Bros. Entertainment Inc.)

Johnson kutschiert seinen Sidekick Hart in bester Slapstickmanier im Büro-Postwägelchen umher, schaukelt ihn als Fake-Therapeut wie ein Baby auf dem Schoß und bringt ihn in allerlei heikle Situationen, die der unschuldige Jedermann mit übertriebener Mimik und theatralen Ausrufen des Entsetzens quittiert. So albert „Central Intelligence“ müde vor sich hin, ab und zu bekommen CIA-Agenten oder Terror-Schurken lahm inszeniert auf die Mütze, während zwischendurch die Moralbotschaften der Geschicht' immer wieder kolportiert werden: Sei du selbst, trau dich mal was und hilf' anderen. Gähn.

Das Erfolgsduo Dwayne Johnson und Kevin Hart stand im vergangenen Jahr erneut gemeinsam vor der Kamera. „Jumanji: The Next Level“, die Fortsetzung der Action-Komödie von 2017, entpuppte sich als veritabler Kinoerfolg.