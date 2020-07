Die Leiden von Single-Frauen sind ein strapaziertes und dennoch immer wieder sehr erfolgreiches Sujet internationaler Serien und Filmkomödien. Aber so herrlich wie Bridget Jones, perfekt verkörpert durch Oscarpreisträgerin Renée Zellweger, stellt sich kaum eine den alltäglichen Daseinsproblemen mit dem Aussehen, Männern und anderen Lastern. Eines ist klar: Die Romanfigur von Helen Fielding avancierte durch die Verfilmungen „Schokolade zum Frühstück“ (2001) und „Am Rande des Wahnsinns“ (2004) zur charmanten Chaos-Queen, deren Jagd nach dem Traummann sich zwangsläufig als ziemlich schwierig erweist. Auch im dritten Teil, den RTL nun wiederholt, ist die Suche der ewigen Junggesellin alles andere als abgeschlossen. Aber immerhin: Die Heldin wird Mutter.

Alles auf Anfang: Bridget Jones ist inzwischen weit über 40, aber ihren Geburtstag feiert sie wieder alleine. Zum Glück sorgt sich Bridgets Arbeitskollegin Miranda (Sarah Solemani) um Bridgets Liebesleben und schleppt sie zu einem Musikfestival, wo Bridget, betrunken und orientierungslos, ein produktives Stelldichein mit einem attraktiven Fremden (Patrick Dempsey) hat.

Wenig später trifft sie erneut auf ihre große, alte Liebe: den ewig krampfigen Mark Darcy (Colin Firth), der inzwischen mit der hübschen Camilla (Agni Scott) verheiratet ist - allerdings unglücklich. Drum landet Bridget auch mit ihm im Bett. Soweit die alten Kamellen. Neu ist: Miss Jones ist am Ende schwanger, aber von wem? Als sie sich den beiden potenziellen Vätern offenbart, beginnt ein bisweilen etwas alberner Wettstreit um die Vaterqualitäten, und Bridget hat mal wieder die Qual der Wahl ...

Witzige Unterhaltung mit gelungenen Dialogen