Nicht wenige glauben, dass das einer der dunkelsten Tage in der "FIFA"-Geschichte sei. Einem Mitarbeiter wird Insider-Handel mit besonders seltenen "FUT"-Karten vorgeworfen. (EA)

EA im Fokus: Der Modus „FIFA Ultimate Team“ ist für den Hersteller der alljährlich erscheinenden Fußballsimulation Fluch und Segen zugleich. Einerseits ist die populäre Spielvariante mit den virtuellen Sammelkarten eine veritable Cash-Cow, die Jahr für Jahr Milliarden-Umsätze generiert. Gleichzeitig gerät der „FUT“-Modus immer mehr in Verruf, weil ihm sowohl eine Glücksspielkomponente als auch eine Pay-2-Win-Mechanik innewohnt. Bedeutet: Nicht allein Können entscheidet über Sieg und Niederlage auf dem digital Rasen, sondern auch der Geldbeutel.

In der Regel investieren professionelle „FIFA“-Spieler zu Beginn einer neuen Saison mehrere Tausend Euro, um sich ihr persönliches Top-Team zusammenzustellen, um damit wiederum Ligen und Turniere zu bestreiten. Der enorme finanzielle Aufwand ist nötig, weil besonders starke und seltene Icon-Karten von legendären Fußballern wie Pelé oder Ronaldo nur mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit in den angebotenen Packs enthalten sind. Die Karten der Ikonen bescheinigen dem jeweiligen Spieler noch bessere Werte bei Schusskraft, Tempo oder Dribbling und können letztlich den Unterschied machen - vor allem im eSports-Bereich. Um diesen Umstand ist ein regelrechter Graumarkt entstanden, in dem manche Nutzer nur noch als Trader auf Tauschbörsen aktiv sind.

Insider-Handel mit virtuellen Ikonen-Karten

Umso schwerwiegender sind die Vorwürfe, die nun gegenüber einem EA-Mitarbeiter erhoben werden. Demnach soll dieser illegal Packs mit seltenen Stars gegen Echtgeld zum Verkauf angeboten haben. Zwischen 750 und 1.700 Euro habe er von Fans und professionellen eSportlern verlangt.

Nach der Bezahlung habe der beschuldigte Mitarbeiter die begehrten Spielerkarten den Käufern direkt über deren PSN- und EA-ID zugänglich gemacht. Darüber hinaus versicherte der Verkäufer, dass Usern kein Bann seitens EA drohe.

Publik wurde der Skandal unter den Hashtag #EAGATE und #ICONGATE bei Twitter. Mehrere Betroffene posteten mittlerweile Chatverläufe mit dem EA-Mitarbeiter und Screenshots, die die Vorwürfe untermauern sollen.

EA untersucht den Fall

Auch EA hat mittlerweile reagiert und postete ein Statement, wonach eine „gründliche Untersuchung im Gange“ sei. Sollte man unangemessenes Verhalten feststellen, werde man schnell handeln. „Wir möchten klarstellen, dass diese Art von Verhalten inakzeptabel ist, und wir dulden in keiner Weise, was hier angeblich passiert ist. Wir verstehen, dass dies Besorgnis über die unfaire Balance im Spiel und den Wettbewerb hervorruft. Wir werden die Community auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr Klarheit über die Situation haben.“