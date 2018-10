Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

„Finde The Walking Dead“: Fernbedienung mit Sprachsteuerung

teleschau - der mediendienst

Was Alexa kann, will Sky jetzt auch: Mit einer neuen Sprachfernbedienung kann Sky Q ab sofort auch mit Befehlen per Stimme gesteuert werden.