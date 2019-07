Wurde ursprünglich vom bekannten Games- und Anime-Sprecher Chris Niosi eingesprochen: "Three Houses"-Held Byleth. Doch nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen ihn, tauscht Nintendo dessen Takes nun aus. (Nintendo / Intelligent Systems)

Mit ihren ersten ausschließlich für Switch entwickelten „Fire Emblem“ haben Hersteller Nintendo und Entwickler Intelligent Systems zwar einige alteingesessene Serien-Fans verschreckt, aber insgesamt erreicht die Episode „Three Houses“ gerade rekordverdächtige Verkäufe: In England hat sich das Strategie- und Rollenspiel noch vor „Wolfenstein: Youngblood“ an die Spitze der Verkaufs-Charts gesetzt, auch in den USA und Japan entwickelt sich der Fantasy-Titel zum echten Verkaufsschlager.

Maßgeblich dafür verantwortlich ist ein radikaler Kurswechsel im Spielkonzept der traditionsreichen Reihe: Statt ein taktisches Rundengefecht auf das nächste folgen zu lassen, hat Intelligent Systems Elemente aus Highschool- und Dating-Simulationen einfließen lassen. Das gefällt zwar längst nicht jedem, hat aber den seit einigen „Fire Emblem“-Teilen stagnierenden Verkäufen wieder zu einem Plus verholfen.

Das neue Switch-"Fire Emblem" hat über weite Strecken eher den Charakter einer Dating- und Highschool-Sim als den eines Strategie-Spiels. Mit großem Erfolg. (Nintendo / Intelligent Systems)

Nicht ganz so erfreulich ist, dass sich der Synchronsprecher der männlichen Hauptfigur Byleth gerade mit Vorwürfen über sexuelle Belästigung und Gewalt konfrontiert sieht - für eine konservative Firma wie Nintendo, die gerne ein makelloses Saubermann-Image pflegt, natürlich ein echtes Problem. Dementsprechend hat der Hersteller angekündigt, die Tonspur für den Charakter bald per Patch austauschen zu wollen. Die Änderung betrifft die englische Tonspur des Spiels - ansonsten verfügt „Three Houses“ noch über japanische Sprachausgabe.

Der bisherige Sprecher Chris Niosi ist aus mehreren Games und Anime-Filmen bekannt und hatte außerdem für das schon länger erhältliche „Fire Emblem Heroes“ einige Sprach-Samples eingesprochen. Die wurden bereits gegen Takes mit dem Schauspieler Zach Aguilar ausgetauscht - gut möglich also, dass auch Byleth bald von diesem Stimm-Talent übernommen wird.