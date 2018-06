Gedankenlos oder bewusste Botschaft? Melania Trump und ihre berüchtigte Jacke (Reuters)

Nach dem Eklat um Melania Trumps Jacke, hat ein US-Unternehmen eine ähnliche Jacke auf den Markt gebracht, die den Spruch "I really care, don't u?" (Es ist mir wirklich wichtig, dir nicht?) in den Verkauf gebracht. Die Einnahmen daraus sollen gespendet werden für die Organisation "Raices Texas", die Flüchtlinge rechtlich berät.

Melania Trump hatte am Donnerstag auf der Reise zu Flüchtlingskindern an der mexikanischen Grenze eine Jacke getragen, die auf dem Rücken die Aufschrift "I really don't care - Do u?" (zu deutsch: Es ist mir wirklich egal - und Euch?) aufgedruckt hatte. In sozialen Medien wurde rasch die Frage laut, ob dies angesichts der politischen Brisanz der Diskussion über ein Auseinanderreißen von Flüchtlingsfamilien Gedankenlosigkeit der First Lady gewesen sei oder doch eine Botschaft.

Manche Kommentatoren fanden, dass eine First Lady auf die Botschaften, die sie aussendet, achten sollte. Der Korrespondent des WESER-KURIER, Thomas Spang, urteilte in einem Kommentar, dass der Spruch den Zynismus der Trumps dokumentiere. Einige User zeigten Bilder von selbstgebastelten Jacken, auf denen sie schrieben, dass es ihnen nicht egal sei. (cah)