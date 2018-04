Die von Caro Matzko und Fero Andersen moderierte "Gesundheit!"-Show gibt viele praktische Tipps und augenzwinkernde Anregungen, sich körperlich fit zu halten. (BR / Ralf Wilschewski)

Es ist ein Anliegen, das dem BR sehr am Herzen liegt - die körperliche Fitness der Zuschauer. Deswegen hat der Sender den Donnerstag, 8. Mai, zum „BR Gesundheitstag“ ausgerufen und mit vielen Ratgeber-Sendungen im Tagesprogramm und praktischen Anregungen wie dem Frühsport-Klassiker „Tele Gym“ (ab 7.20 Uhr) ausgestattet. Alle Kraftanstrengungen gipfeln in der Hauptabendsendung „Gesundheit! Die Show“, die von Caro Matzko und Fero Andersen moderiert wird. Hier erhalten Sportinteressierte nützliche Tipps, wie sie sich und ihren Körper im Schuss halten können. Dafür stehen unter anderem Experten wie die Orthopädin und Sportwissenschaftlerin von der Uni Regensburg mit Rat und Tat zur Seite. Im Schnitt treiben die Deutschen bereits drei Stunden Sport pro Woche, in Studios sind über zehn Millionen Mitglieder eingeschrieben. Doch es gibt immer neue spannende Anregungen, sich fit zu halten.