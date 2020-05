Nelson Müller nimmt in einer neuen Folge seiner "Check"-Reihe den Burger-Trend genauer unter die Lupe. (ZDF / Lars Döring)

Auch für Nelson Müller lief es zuletzt nicht unbedingt glänzend. Wie so viele andere in der Gastronomie hatte der Sternekoch mit erheblichen Einschränkungen während der Corona-Pandemie zu kämpfen. Eines seiner beiden Restaurants in Essen blieb wochenlang geschlossen. Als eine Art Notlösung installierte er mit „Müllers to Go & at Home“ einen Lieferservice. Zur bedrohlichen Lage in der Gastronomie sagte er unter anderem in der „Bild“-Zeitung: „Die wirtschaftliche Grundlage wurde einem weggerissen. In beschränktem Maße kann ich aber noch was tun.“

Da trifft es sich gut, dass Müller sich als Fernsehkoch ein weiteres wirtschaftliches Standbein aufgebaut hat. In neuen Folgen seiner kulinarischen Test-Reihe im Rahmen von „ZDFzeit“ ist er nun bei einem „Burger-Check“ zu sehen. Vor allem nimmt er die immer beliebter werdenden Veggie-Alternativen unter die Lupe. Der Koch will wissen, ob sie tatsächlich gesünder sind als das herkömmliche Fleisch. Müller bittet deshalb zum Test. Er lässt Probanden wochenlang unter ärztlicher Beobachtung Fleisch-Ersatzprodukte essen. Verbessern sich ihre Gesundheitswerte im Vergleich zu Fleischessern?