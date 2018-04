Fleißig macht sich Kanye West ans Werk: Der Rapper kündigt zwei neue Alben für Juni an. (Getty Images / Pascal Le Segretain)

Der Kardashian-Clan ist äußerst umtriebing und stellt diese Qualität momentan wieder einmal unter Beweis. Nachdem die letzten Schlagzeilen sich um Babys und Fremdgeh-Gerüchte drehten, gibt es bei Kanye West, dem Ehemann von Kim Kardashian, jetzt berufliche Neuigkeiten. Er kündigte nicht nur ein neues Album an, sondern gleich zwei.

In einem eher kurz angebundenen Twitter-Post schreibt er, sein neues Album umfasse sieben Songs und werde am 1. Juni erscheinen. Nur eine Woche später möchte er zusammen mit Kid Cudi eine weitere Platte auf den Markt bringen. Sein letztes Studioalbum, „Life of Pablo“ erschien im Jahr 2016 und wartete mit zahlreichen prominenten Gaststars wie Rihanna, The Weekend, Chris Brown und Desiigner auf. So wird schon spekuliert, welche Sängerinnen und Sängerin er dieses Mal ins Tonstudio bitten könnte.

Sein letztes Album brachte Kanye West im Jahr 2016 auf den Markt. (Victor Boyko/Getty Images for Vogue)

Doch damit noch nicht genug. Weiter bewarb er zwei Alben von Künstlern, die bei seinem Label unter Vertrag sind. Auch diese Werke werden im Mai und im Juni erscheinen. Ob er sich damit nicht übernimmt? Erst 2016 musste der dreifache Vater seine „Saint Pablo“-Tour überraschend abbrechen. Als Grund wurde „Erschöpfung“ genannt.