Trotz fliegender Helden kein fliegender Start: Biowares "Anthem" konnte bisher weder Presse noch Spieler überzeugen, jetzt gibt es auch noch massive technische Schwierigkeiten mit abstürzenden PS4-Konsolen. (Bioware, Electronic Arts)

Zuerst hat der Online-Shooter „Anthem“ von Rollenspiel-Spezialist Bioware jede Menge mauer Kritiken eingefahren, jetzt macht er auch noch schwerwiegende technische Probleme: Berichten von mehreren hundert Spielern zufolge sorgt das Spiel auf vielen PS4-Geräten für Systemabstürze und scheinbar ernsthafte Schäden an der Konsole. So berichten zahlreiche Gamer, dass sich ihre PlayStation beim Spielen von „Anthem“ plötzlich abgeschaltet und danach nicht mehr habe hochfahren lassen. Bei Kunden mit weniger Pech dagegen kam es lediglich zu Abstürzen des Systems.

Hersteller Electronic Arts hat die Probleme inzwischen bestätigt und bittet betroffene Käufer um das Einsenden des Bug-Reports - eine PS4-seitige Standard-Option, die nach dem Absturz eines Spieles erscheint: Der betroffene Kunde hat danach die Möglichkeit, die Umstände des Crashes zu schildern, ein Video anzuhängen und den Absturzbericht anschließend an Sony beziehungsweise den Publisher zu verschicken.

Den Betroffenen zufolge sind sowohl PS4-Modelle in Standard- als auch in Pro-Ausführung von den Schwierigkeiten betroffen. Wie ernsthaft die geschäftlichen Schäden für Electronic Arts und Bioware ausfallen, ist noch unklar: So führt „Anthem“ zwar aktuell die britischen Verkaufscharts an, aber angeblich erreicht der Multi-Player-Titel dabei nicht mal ein Zehntel der Verkäufe, die Bungies Nebenbuhler „Destiny“ innerhalb des gleichen Release-Zeitfensters geschafft hat.