Die Einsatzkräfte haben den Fundort weiträumig abgesperrt. (Symbolbild) (Patrick Seeger/dpa)

In Hamburg-Winterhude ist am Donnerstag eine Fliegerbombe entdeckt worden. Derzeit werden die Anwohner evakuiert, heißt es von Seiten der Feuerwehr. Die Bombe soll nach Angaben der Feuerwehr 250 Kilogramm schwer sein. Entdeckt wurde sie in der Klärchenstraße. Nach Feuerwehrangaben ist ein Kampfmitelräumdienst vor Ort. Autofahrer sollen die Sierichstraße / Maria-Louisen-Straße umfahren, riet die Polizei Hamburg auf Twitter. Sie teilte im Kurznachrichtendienst ebenfalls mit, dass im Bezirksamt Nord an der Kümmelstraße eine Notunterkunft eingerichtet wurde. (mmi)