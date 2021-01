Ziel der Träume: Moderator Ralf Schmitz führt die lieben Liebenden zu einem Date in der legendären Show-Limousine. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Hoffen auf ein wenig Leidenschaft und ein möglichst vielversprechendes Urteil: RTL gönnt der beliebten Flirt-, Verstellungs- und Verführungsreihe eine Gay-Sonderausgabe. Der Clou von „Take Me Out - Boys Boys Boys“ ist, dass sich ein mutiger Mann der Begutachtung durch 30 schwule Single-Männer stellt. Wie so oft wird bei der Urteilsfindung kein Pardon gegeben, und wer sich selbst ins Rampenlicht stellt, muss auch Zurückweisungen aushalten können.

Lustvolles Gezicke

Ein Traum in Pink: Moderator Ralf Schmitz bahnt neue Beziehungen an. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Trotzdem steht bei der Suche nach einem ganz speziellen Traummann auch diesmal der Spaß und die gerne mal latent frivole Frechheit im Zentrum. Es geht um möglichst originelle Antworten auf ziemlich direkte Fragen. Wie immer entscheidet in der von Ralf Schmitz moderierten Reihe ein Buzzer über Wohl, Wehe und Weiterkommen der Liebeskandidaten. Und wer nach einem längeren offenherzig ausgetragenem Hin und Her der Redeschlachten sich endgültig zueinander hingezogen fühlt, darf sich dann auf das heißbegehrte Date in der legendären „Take Me Out“-Limousine freuen.