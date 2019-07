Salvatore Vassallo (26) aus Essen ist gebürtiger Sizilianer und hat bei "Temptation Island" bereits gezeigt, wie viel Feuer er im Blut hat und dass er nichts anbrennen lässt. (TVNOW / Frank Fastner)

Es wird weiter fleißig im TV geflirtet: In der neuen RTL-Kuppelshow „Paradise Hotel“ suchen elf Singles nach ihrem Liebesglück. Zunächst ziehen die Damen ein, anschließend die Herren. Jede(r) muss einen Partner finden, um in dem mexikanischen Luxus-Hotel verbleiben zu können. Der übriggebliebene Single muss versuchen, einen Partner zu finden - sonst fliegt er raus und ein neuer Single zieht ein. Nun gab der Sender bekannt, welche Single-Ladys und -Herren in der Auftaktfolge einchecken werden.

Geboten wird den Zuschauern eine bunte Mischung aus Liebeswilligen: Bei den Herren sticht der Österreicher Aaron (23) aus Dornbirn hervor, „der sich schon auf Sex im Hotel freut“. Auch erfahrene Flirtshow-Kandidaten sind am Start, etwa Salvatore (26) aus Essen, der bereits auf „Temptation Island“ eine Beziehung mit einer Dame einging - damit aber letzlich scheiterte.

Diese zwölf Single-Damen und -Herren suchen im "Paradise Hotel" nach der Liebe. (TVNOW / Frank Fastner)

Auch bei den Mädels ziehen Datingshow-Veteraninnen ein: Linda (25) etwa liebt Tiere und hat bereits 2017 bei „Love Island“ teilgenommen - erfolglos. Kameraerfahrung haben auch andere: Die gutgelaunte Vanesa (25) war ebenfalls bereits in kleineren Rollen in TV-Produktionen zu sehen.

Im Finale der von Vanessa Meisinger moderierten Show geht es schließlich um eine Gewinnsumme in Höhe von 20.000 Euro. Aber: Auf das Gewinnerpärchen wartet am Ende ein unmoralisches Angebot. Es heißt: Geld oder Liebe? Wenn sich beide für die Liebe entscheiden, wird der Gewinn zwischen ihnen aufgeteilt. Entscheidet sich jedoch einer für die Liebe und der andere für Geld, geht der Liebeshungrige leer aus.

Mario Kleinermanns (22) aus Mönchengladbach liebt Sport, Musik, seine Familie und Freunde, und feiert gerne heftige Partys. Mario war schon mal verheiratet und lässt es mit den Frauen seitdem lockerer angehen. (TVNOW / Frank Fastner)

Die Pilotfolge wird am Dienstag, 6. August, 22.15 Uhr, auf RTL ausgestrahlt. Die zweite Folge wird am selben Abend bei TVNOW gezeigt, die weiteren Folgen sind immer dienstags beim Streaminganbieter der RTL-Sendergruppe verfügbar.