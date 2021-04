Das Adventure "Deponia" ist einer von drei Titeln, die ab Mitte April gratis im Epic Games Store zu haben sind. (Daedalic Entertainment)

Meldet sich der Osterhase noch einmal zurück? Wenn dem so wäre, hat er im Epic Games Store nicht nur ein Ei gelegt, sondern gleich drei. Die „Fortnite“-Entwickler erlauben auf ihrer Gaming-Vertriebsplattform ab 15. April kostenlosen Zugriff auf ein spannendes Spiele-Trio. Das bekannte Adventure „Deponia“ in der „Complete Journey Edition“ bietet augenzwinkernden Humor. Literarisch wertvoll wird es mit „The Pillars of the Earth“, im Deutschen bekannt als „Die Säulen der Erde“. Das Adventure basiert auf dem Bestseller von Ken Follett und katapultiert Spieler ins England des 12. Jahrhunderts.

Schlaue Füchse und schlechte Entwickler

Die Bestseller-Adaption "Die Säulen der Erde" ist im Epic Games Store ab 15. April kostenlos abrufbar. (Daedalic)

Eine ungewöhnliche Protagonistin bietet indes „The First Tree“. In Third-Person-Perspektive durchstreifen Spieler die Natur auf vier Pfoten - als Füchsin, die ihre Familie sucht.

Bis es so weit ist, steht eigenwilliges-originelles Entertainment auf dem Plan: Am Donnerstag, dem 8. April erschien das skurrile Comicstil-Abenteuer„3 out of 10“, bei dem man in die Rolle eines scheinbar untalentierten Spiele-Entwicklers schlüpft. Dieser Kostenlos-Titel wird am 15. April vom Spiele-Trio abgelöst. Letzteres kann man sich ab 17 Uhr bis zum 22. April herunterladen und der Bibliothek gratis hinzufügen.