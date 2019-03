Zu dritt besonders stark: Auch "Trine 4" lebt wieder vom Zusammenspiel der drei Helden Amadeus, Zoya und Pontius. (Frozenbyte, Modus Games)

Obwohl Entwickler Frozenbyte und Indie-Publisher Modus Games keck behaupten, sich mit der „Trine“-Serie die Erfindung des „2,5-D-Jump&Runs“ auf die Fahne schreiben zu können (obwohl es das schon seit Mitte der 90er-Jahre gibt), haben sie eines ganz sicher geschafft: die Kreation einer ebenso beliebten wie märchenhaften Knobel- und Hüpfspiel-Kombination.

Die hat seit ihrem Start 2009 immerhin zwei Fortsetzungen hervorgebracht und soll laut Hersteller noch diesen Herbst in die vierte Runde gehen. „Trine 4: The Nightmare Prince“ kommt für PC, PS4, Xbox One sowie Switch und setzt ebenso wie die Vorgänger auf das Zusammenspiel von unterschiedlich talentierten Charakteren (Magier, Bogenschützin, Ritter), um knackige Puzzles zu lösen. Die Spielmechanik der Serie erinnert damit stark an Blizzards 16-Bit-Klassiker „Lost Vikings“.

Auch das vierte "Trine" verzaubert nicht nur durch kernige Rätselkost, sondern vor allem mit seiner märchenhaften Kulisse. (Frozenbyte, Modus Games)

Wer die ersten drei Teile bisher verpasst hat, bekommt obendrein eine Gelegenheit, sie mithilfe der parallel zu Teil 4 veröffentlichten „Ultimate Collection“ nachzuholen: Die kommt mit allen Vorgängern und enthält außerdem die vierte Episode. In der physischen Version der Collection findet sich obendrein eine gedruckte Karte der Spielwelt, Extras wie Soundtrack und Artbook liegen leider nur in Form von Download-Codes bei.