„Hurts 2B Human“ ist das achte Album der Popsängerin P!nk. Was ihr am Menschsein mitunter schwer fällt und weh tut, sind demzufolge keine äußeren, sondern innere Umstände.

Wie viele erfahrene Popstars ist auch P!nk musikalisch flexibel. Bei manchem Song stellt sie ihre Stimme zur Schau, beim nächsten versucht sie sich an zeitgemäßen Produktionen, dazwischen steht ein bisschen Plastik-Pop und am Ende die Akustikgitarre. Der Opener „Hustle“ ist Saloon-Pop, den genauso auch Taylor Swift performen könnte. „Can We Pretend“ basiert auf einem beliebig klingenden EDM-Drop, der an einen Tomorrowland-Aftermovie erinnert. Die reduzierteren Songs sind musikalisch überzeugender geraten, allen voran das Trennungs-Duett „90 Days“, auf dem die Stimmen von P!nk und dem unterschätzten Soul-Songwriter Wrabel mit Vocoder-Effekten gefiltert werden.

Ein Protestlied im Stil von „Dear Mr. President“ oder „What About Us“ vom Vorgänger „Beautiful Trauma“ findet sich auf „Hurts 2B Human“ nicht, obwohl der Albumtitel das vermuten lassen könte. Der Titelsong schließt aus den vage umschriebenen Troubles der Welt da draußen dann doch nur, dass man sich in die Sicherheit der eigenen vier Wände und zu einem Lebenspartner flüchten muss. Auch die erste Single „Walk Me Home“ zeugt von dieser eher bürgerlich-konservativen Vorstellung.

Tiefgründig wird es stattdessen auf einer persönlichen Ebene. Bei „Circle Game“ geht es um P!nks Muttersein, darum dass da sprichwörtliche Monster unterm Bett ihrer Tochter sind. Se lassen sich nicht immer so leicht wegtreten, weil sie eigene Monster in Erinnerung rufen, von denen es in P!nks Kindheit so einige gab. „I know I'm a big girl now/ I know I gotta work it out“, singt sie. Mit zunehmender Verantwortung wird aber das Innenleben nicht zwingend aufgeräumter. Der Song „Happy“ zeichnet P!nks Monster nach, darunter Körperbilder, Bindungsängste, Verlustängste und ein von dem ganzen Cocktail induziertes Unglücksgefühl.

P!nk stach in der Poplandschaft lange heraus, weil sie punkig und androgyn war. Dass diese Merkmale mit wachsendem Alter nicht weniger interessant und identitätsstiftend sind, davon zeugt zum Beispiel ihre Rede bei den 2017er MTV Video Music Awards. Darin ging es - grob zusammengefasst - darum, ihrer Tochter zu erklären, dass Mama schön ist, obwohl sie nicht stereotypisch weiblich aussieht.

Vor diesem Hintergrund ist es schade, dass viele ihre neuen Songs eine recht bürgerlich-konservative Welt zeichnen, in der die heterosexuelle Liebesbeziehung aus dem Sitcom-Staffelfinale das erstrebenswerteste Ziel ist. Immer wenn P!nk aber mit den Bilderwelten der Pop-Traumfabrik bricht und dann auch noch auf kalkulierte Plastik-Produktionen verzichtet, zeigt sich, was diese 39-jährige noch beizutragen hat.