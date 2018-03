Die Polizei sucht Zeugen des Überfalls in Walle. (dpa)

Der 34-Jährige sei am Freitagmorgen gegen 4 Uhr im unterfränkischen Karlstein am Main (Bayern) festgenommen worden, teilte die Polizei in Koblenz mit.

Er sei dort einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen und kontrolliert worden. Der 34-Jährige war am Donnerstag vergangener Woche bei einem Arztbesuch entkommen.

Er ist seit 2005 in der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach untergebracht. Der Mann hatte seinen Vater ermordet und versucht, seinen Bruder umzubringen. (dpa)