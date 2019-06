In der zehnten und letzten Staffel von "Pastewka" bieten Bastian Pastewka und Sonsee Neu ein "fröhliches Finale". Nun haben die Dreharbeiten begonnen. (Brainpool / Frank Dicks)

Bereits Anfang des Jahres hatte Amazon verkündet, dass die zehnte und zugleich letzte Staffel der Comedy-Serie „Pastewka“ rund um Entertainer Bastian Pastewka schon in den Startlöchern steht. Nun hat der Streaming-Dienst bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten zu den zehn neuen Folgen begonnen haben. Ab 2020 sind ist das Serienfinale dann auf Amazon Prime Video für Prime-Mitglieder verfügbar.

Die Fans der beliebten deutschen Serie können sich auf viel Altbekanntes sowie sogar auf eine Folge in Überlänge freuen, wie sich der Comedian zitieren lässt: „Liebe Leute! Also! Wir fangen jetzt einfach mal fröhlich an, unsere Lieblingsserie zu Ende zu drehen. Pastewka geht ab sofort in die Produktion der Staffel 10, und es erwartet mich ein letzter heißer Sommer mit Anne, Kim, Hagen, Papa, Mafalda und der ollen Bruck. Und einem roten Auto. Ein letzter Trip in zehn Folgen - eine davon mit spektakulärer Überlänge, das hat Regine noch schnell klargemacht. Wir beeilen uns mit unserer Goodbye-Season und melden uns, sobald wir wissen, wann der letzte Porreeauflauf bereit ist. Bis dahin verbleibt hochachtungsvoll: Ihr Bastian Pastewka (dieser Text wurde natürlich von Esther geschrieben)!“

Dass die zehnte Staffel auch die letzte sein wird, hat Pastewka selbst entschieden. „Nach 15 Jahren, zehn Staffeln und knapp 100 Folgen heißt es im nächsten Jahr 'Fluppe aus!“, ließ sich der 47-Jährige Anfang des Jahres zitieren. „Ich weiß, dass uns dieser Abschied nicht leicht fallen wird.“ Christoph Schneider, Geschäftsführer von Amazon Prime Video Deutschland, erklärte: „Als Fan bin ich traurig, aber ich habe großen Respekt vor Bastian Pastewka, der auf dem Höhepunkt des Erfolgs entschieden hat, die zehnte Staffel zur finalen zu machen.“

Alle „Pastewka“-Stars sind dabei

Von 2005 bis 2014 wurde „Pastewka“ auf SAT.1 ausgestrahlt. Seit der achten Staffel, die 2018 erschienen ist, ist die Serie auf Amazon Prime Video zu sehen. Die neunte Staffel war sogar die meistgesehene Comedyserie in Deutschland und Österreich. Bastian Pastewka schreibt gemeinsam mit Sascha Albrecht, Claudius Pläging und Stefan Stuckmann die Drehbücher. In der finalen Staffel spielen auch wieder die bekannten Schauspieler Sonsee Neu, Matthias Matschke, Bettina Lamprecht, Cristina do Rego, Sabine Vitua und Dietrich Hollinderbäumer mit.