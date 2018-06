In den Ebenen wird der Brahmaputra breit und behäbig. (ZDF / Jeremy Hogarth)

Es ist ein Strom der Superlative - und einer, der nicht nur durch gleich drei Länder fließt, nämlich China, Indien und Bangladesch, sondern der auch drei unterschiedliche Namen trägt. In der neuen Sonntagabend-Dokumentation „Terra X: Brahmaputra - Wasser vom Himalaya“ folgen Klaus Feichtenberger, Jeremy Hogarth und Heinz Leger dem Fluss, dessen Quellen in 5.200 Meter Höhe entspringen und später in den Küstenebenen zusammen mit Ganges, Hugli, Padma und Meghna das größte Delta der Erde bildet, wo sich die Wassermassen im Golf von Bengalen schließlich in den Indischen Ozean ergießen. Der Weg, den das ZDF-Team begleitet, führt dabei durch extreme Klimaräume, von der Kälte der Hochgebirge bis hin zu tropisch warmen Tiefländern. Außerdem lernt man auf der sonntäglichen Fernreise spektakuläre Landschaften und eine exotische Tier- und Pflanzenwelt kennen.