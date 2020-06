Von der Presse geliebt, von Usern abgestraft: Den guten Verkaufszahlen von "The Last of Us Part 2" leisten die Kritiken aber keinen Abbruch. (Sony)

Von der Presse mit Lob überhäuft, von Usern abgestraft? Seit der Veröffentlichung von „The Last of Us Part 2“ ist ein seltsames Phänomen bei Meinungsaggregatoren wie „Metacritics“ zu beobachten. Während die gesammelten Fachkritiken zu einem Ergebnis von sagenhaften Metascore von 95 von 100 Punkten führen, liegt der User-Score aktuell bei 3,9.

Auffällig: Bereits wenige Stunden nach der Veröffentlichung trudelten unzählige Negativwertungen mit 0 Punkten ein. Viele User dürften das Action-Adventure gar nicht oder nur sehr wenig gespielt haben. Mittlerweile sind rund 50.000 User-Bewertungen eingegangen. Zum Vergleich: Selbst für den PS3-Vorgänger und das PS4-Remaster haben bis heute nicht einmal 20.000 Gamer ihr äußerst positives Rating (9,1 Punkte) abgegeben.

Bei der Liebesbeziehung von Heldin Ellie sieht eine kleine, aber laute Schar innerhalb der "The Last of Us 2"-Community offenbar Rot. (Sony / Neughty Dog)

Keine Zwischentöne

Was also steckt hinter dem sogenannten „Review Bombing“?

Mit der Gewalt scheinen indes viele Gamer kein Problem zu haben. (Sony / Neughty Dog)

Als Gründe für die negativen Bewertungen (derzeit über 30.000) werden mitunter die Story- und Charakter-Entwicklung genannt. Dem Entwickler wird „Verrat am ersten Teil“, ja mehr noch, die Zerstörung der Reihe vorgeworfen, wofür ein Ereignis recht früh im Spiel verantwortlich sein dürfte. Das Gameplay wirke zuweilen altbacken, während es an der Grafik nichts auszusetzen gebe.

Unverhohlen werden jedoch auch LGBT-Inhalte wie die Liebesbeziehung von Heldin Ellie zu ihrer Freundin oder ein Transgender-Charakter angeprangert. Ein weiterer Vorwurf der offenbar kleinen, aber lauten Community: Entwickler Naughty Dog würde aus sogenannten „Social Justice Warriors“ bestehen, die „ihre Agenda vorantreiben wollen“.

An der Grafik des Action-Adventures haben nur die wenigsten User etwas auszusetzen. (Sony)

Allein: Die überwältigende Anzahl von rund 32.000 Negativ-Nutzerkritiken, denen aktuell etwas über 16.000 positive und 1.600 neutrale Reviews gegenüberstehen, scheinen den Verkaufszahlen nicht zu den schaden. „The Last of Us 2“ rangiert in vielen Charts weit oben.