Die Pille für den Mann könnte in Zukunft Wirklichkeit werden. (dpa)

Eine Pille für den Mann? Das könnte in Zukunft Wirklichkeit werden. Wie das Magazin Bento berichtet, haben Wissenschaftler der University of Washington in einer kleinen Klinikstudie jetzt Fortschritte gemacht.

Bei der Studie haben Bluttests gezeigt, dass die Gruppe mit der höchsten Dosis einen deutlich veränderten Hormon-Haushalt hat. Das bedeutet, dass sie keine Spermien mehr produzieren können, heißt es von den Forschern.

Einen Haken gibt es bei der Studie aber: Die Forscher testeten lediglich die Blutwerte, Spermien wurden jedoch nicht gezählt. Ob die Männer also tatsächlich in der Zeit unfruchtbar wurden, steht nicht sicher fest.

Das sehen die Forscher anders. Normalerweise haben Männer einen Testosteron-Wert zwischen 350 bis 1100 Nanogramm pro Deziliter. Wie die Forscher mitteilten, habe der Wert in der Studie bei einigen Männern bei 13 Nanogram gelegen. Bei Werten unter 50 Nanogram sprechen Wissenschaftler von einer chemischen Kastration. (wk)