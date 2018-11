Um "Fortnite" auf Profi-Niveau zu spielen, reisten ... (Epic Games / People Can Fly)

Durch „Fortnite: Battle Royal“ erlangte der 21-jährige Bogdan Akh internationale Bekanntheit, jetzt ist der „Fortnite“-Profi aus Schweden überraschend verstorben. Gemeinsam mit seinem Spielpartner Dominik „RazZzero0o“ Bergmann reiste Akh zur TwitchCon im kalifornischen San José, um dort am Finale des „Fortnite“-Turniers „Fall Skirmish“ teilzunehmen.

Obwohl die beiden Gamer nur den 18. Platz erkämpfen konnte, hätte das Preisgeld von 10.000 Dollar gereicht, um die Reisekosten zu kompensieren und einen geplanten Urlaubs-Trip durch den US-Bundesstaat zu finanzieren. Nur: Als Bergmann am Morgen nach dem Turnier im Doppelzimmer neben seinem Freund und Gaming-Kollegen aufwachte, musste er feststellen, dass Bogdan während der Nacht überraschend verstorben war. Da Bergmann seiner eigenen Aussage zufolge vor dem Freund zu Bett gegangen war, tappt er in Bezug auf dessen Todesursache ebenfalls im Dunkel. Weiterhin gibt Bergmann an, den Vorfall bis vor Kurzem aus Respekt vor Akhs Angehörigen geheimgehalten zu haben.