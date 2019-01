Die Sorgenfalten waren groß bei den "Hubert und Staller"-Fans, als angekündigt wurde, dass Helmfried von Lüttichau die beliebte Vorabenserie nach 116 Folgen verlässt. Doch mit Ex-Revierleiter Girwidz (Michael Brandner, links) als neuem Sidekick für Christian Tramitz' Hubert wird die Serie als "Hubert ohne Staller" auf dem gewohnten ARD-Sendeplatz (mittwochs, 18.50 Uhr) würdig fortgesetzt. (ARD / TMG / Chris Hirschhäuser)

Erst seit dem 9. Januar ist der bajuwarische Polizist Franz Hubert (Chrstian Tramitz) immer mittwochs, 18.50 Uhr, wieder im ARD-Vorabend zu sehen. Seit 2011 war er in seinem Polizeirevier in Wolfratshausen in sieben Staffeln immer prima mit seinem Kollegen Johannes Staller ausgekommen. Der Staller aber ist nun raus - er verschwand nach Italien. Schauspieler Helmfried von Lüttichau stieg nach insgesamt 116 Folgen aus der beliebten Serie aus. Entgegen der Sorgen vieler „Hubert und Staller“-Fans aber kommt die nunmehr neunte Staffel unter dem witzigen Titel „Hubert ohne Staller“ hervorragend an. Die neue Besetzung mit Reimund Girwidz (Michael Brandner) als Huberts neuen Streifenwagen-Partner erreichte zuletzt sogar einen größeren Erfolg, als die Serie in alter Besetzung am Vorabend zuvor hatte. Fast folgerichtig also, dass die ARD mit dem Format weitermachen will.

Weitere Staffel geplant

Riedl (Paul Sedlmeir, links) und Hubert (Christian Tramitz) haben auch in "Hubert ohne Staller" mal wieder alle Hände voll zu tun. (ARD/TMG/Chris Hirschhäuser)

Mehr als drei Millionen Zuschauer verfolgten die erste Folge „Hubert ohne Staller“. Dieser enorme Zuspruch schlug sich auch im Marktanteil nieder - er stieg auf mehr als zwölf Prozent beim Gesamtpublikum. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden ebenfalls gute Werte erzielt: 7,5 Prozent. Immer noch 2,77 Millionen (10,4 Prozent Marktanteil) waren es in der dritten „HoS“-Folge vom 23. Januar.

Bei der jüngsten Fernsehprogrammkonferenz der ARD am Mittwoch zeigten sich die Verantwortlichen dermaßen begeistert über die Resonanz, dass eine weitere Staffel von „Hubert ohne Staller“ beschlossen wurde. Aber auch weitere Serien am Vorabend im Ersten erhalten eine Fortsetzung.

Folge eins von "Hubert ohne Staller" ist schon mal ein Knaller - in zweifacher Hinsicht: Die Frau von Bauer Moser (Rainer Haustein, links) kam bei einer Explosion ums Leben. Hubert (Christian Tramitz, Mitte) und Riedl (Paul Sedlmeir) waren zufällig in der Nähe, als das Unglück geschah. (ARD/TMG/Chris Hirschhäuser)

Starker Vorabend

Auch „Morden im Norden“ und die „Rentnercops“ werden aufgrund guter Marktanteile mitunter im zweistelligen Bereich weiterhin zu sehen sein. Im Mai soll zudem noch die neue Oberbayern-Serie „Watzmann ermittelt“ mit Andreas Giebel und Peter Marton starten.

Hubert (Christian Tramitz) ermittelt ab sofort ohne Kollege Staller. (ARD/TMG/Chris Hirschhäuser)

Im Mix mit Regional-Krimis und einer sehr eindeutigen Quiz-Schiene mit unter anderem „Wer weiß denn sowas?“, dem „Quizduell“ und „Gefragt - Gejagt“ scheint das Erste seinen einst vehement schwächelnden Vorabend in den Griff bekommen zu haben. Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabendprogramm, jubelte bereits: „Wir freuen uns über die wachsende Fangemeinde im Vorabend des Ersten: In der Spitze konnten wir 2018 mehr als 4,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen.“