Uriah Heep - Living The Dream (Frontiers)

Langlebige Rockbands gibt es viele, aber nur wenige waren beziehungsweise sind so fleißig wie Uriah Heep: „Living The Dream“ ist bereits ihr 25. Studiowerk, die Band existiert seit 47 Jahren. Und obwohl außer ihrem Chef Mick Box (Gitarre) kein Musiker mehr von der Urbesetzung dabei ist, veröffentlichen die Urgesteine mit dem neuen Werk einmal mehr einen vortrefflichen Hardrock-Leckerbissen.

Die erste Single „Grazed By Heaven“, ein druckvoller, mit allen Markenzeichen der Band ausgestatteter Rocker, war schon ein erstes Indiz dafür, dass der Erfolgsserie von Uriah Heep mit „Living The Dream“ ein weiteres Kapitel hinzugefügt werden könnte. Obwohl der Song entgegen der Norm nicht von Box, sondern von Bassist Dave Rimmer geschrieben wurde, und obwohl der Text quasi als externe Dienstleistung von Jeff Scott Soto (Sons Of Apollo, ex-Journey) verfasst wurde.

Bandchef Mick Box (vierter von links) und seine Adjutanten von Uriah Heep veröffentlichen mit "Living The Dream" ein Album mit allem, was Hardrock-Fans der alten Schule glücklich macht. (Richard Stow)

Auch die restlichen neun Titel zeigen, dass dieses Album alles andere als die nächste Ausrede ist, um erneut mit den alten Schinken auf Tour zu gehen. Zwar ist auch diesmal kein Song dabei, der an die ewigen Klassiker wie etwa „July Morning“, „Gypsy“ oder „Lady In Black“ heranreichen würde. Dennoch ist der Meisterkurs für routiniertes Songwriting mit Hammond-Orgel und Gitarrenpower jeden Cent wert: Ob balladesk („Waters Flowin'“), auf dem Rock'n'Roll-Gaspedal stehend („Goodbye To Innocence“) oder schleppend großgestig („Living The Dream“) - jede Note atmet den Geist einer Zeit, in der die Musik anstelle von Outfits und Stargebaren im Mittelpunkt des Interesses stand.

Was bei „Living The Dream“ besonders auffällt: Der Mut zum Epos ist deutlich ausgeprägt. „Rocks In The Road“ beispielsweise bringt es auf über acht Minuten, setzt auf zupackende Lyrics und einen ausladenden Zwischenpart, in welchem auch die mystische Ader der Band wieder zum Vorschein kommt. „It's All Been Said“ und das den Reigen beschließende Stück „Dreams Of Yesteryear“ orientieren sich ebenfalls an einer Ära, in denen Songs noch viel Raum gegeben wurde, um sich zu entfalten. Kurzum: Als klassisches Hardrock-Album ist „Living The Dream“ ist eine echte Punktlandung.

